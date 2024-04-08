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Холера на борту рейса "Дели-Алматы": стало известно о состоянии контактных лиц

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Врач описывает исследования
Врач. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Несколько дней назад на борту Air Astana, который прилетел из Индии в Алматы, выявили пассажирку с холерой. Главный санврач Алматы рассказала о состоянии контактных лиц, передает МИА "Казинформ".

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы сообщила, что весь состав экипажа борта (восемь человек) был госпитализирован как контактные лица в инфекционный стационар.

На текущий момент из восьми членов экипажа на домашний карантин отправили - четверых, в стационаре находятся остальные четверо.

"Среди контактных лиц не выявлено больных или же носителей холеры. Самочувствие всех членов экипажа удовлетворительное, жалоб на состояние здоровья нет", - добавила главный санврач южной столицы.

Напомним, на днях в ходе осуществления санитарно-карантинного контроля на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту "Дели – Алматы" выявлена пассажирка с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту.

Выяснилось, что она является гражданкой Кыргызстана и следовала из Дели на родину, через Алматы.

Сразу же был определен круг близких контактных пассажиров, назначено лабораторное обследование. Больная и контактные пассажиры были госпитализированы.

На борту воздушного судна провели дезинфекцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2081093-holera-na-bortu-reysa-deli-almaty-stalo-izvestno-o-sostoyanii-kontaktnyh-lits/

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