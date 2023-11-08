Пообедали в школьной столовой: массовое отравление детей произошло в Жамбылской области
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35 человек, из них всего двое взрослых, госпитализированы с отравлением в медучреждения Жамбылской области после обеда в школьной столовой, передает МИА "Казинформ".
Инцидент произошел в Байзакском районе - после обеда в школе 48 человек обратились в Центральную районную больницу с признаками отравления. Было госпитализировано 35 человек, из них всего двое взрослых.
Как уточнили в УОЗ региона, среди пострадавших - учащиеся средней школы Н. Киикбаева Байзакского района, дети в возрасте 7-10 лет.
Всем пострадавшим поставлен диагноз "острая пищевая токсикоинфекция". Состояние их, по словам врачей, ближе к средней степени тяжести и удовлетворительное.
Для оказания медпомощи пациентам ведутся консультации с главным инфекционистом РК. Отмечается, что обстановка стабильная, ситуация находится на контроле управления здравоохранения области и Минздрава РК.
Напомним, месяц назад в одном из колледжей Усть-Каменогорска произошло массовое отравление студентов.
Десять первокурсников КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" на скорой помощи доставили в Центр матери и ребенка. Им всем поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция".
На следующий день всех учащихся этого колледжа перевели на дистанционное обучение, а арендатор столовой приостановила деятельность.
В сентябре этого года 17 сотрудников элитной гостиницы в Бурабае отравились едой - одновременно они почувствовали резкое недомогание после ужина. Девять человек госпитализировали в больницу.
Медики поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция". Симптомы у всех пациентов были одинаковые. После уколов и капельниц некоторые сотрудники отеля сразу же почувствовали себя лучше.
Летом этого года массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг в Караганде. Два ребенка скончались.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2044621-poobedali-v-shkolnoy-stolovoy-massovoe-otravlenie-detey-proizoshlo-v-zhambylskoy-oblasti/