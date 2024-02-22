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Медстраховку для некоторых казахстанцев будет оплачивать государство с 2025 года, заявили в Минздраве

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Врач работает за столом с документами
Врач. Иллюстративное фото: Getty Images/Thanasis

На коллегии Минздрава глава ведомства Акмарал Альназарова заявила о планах с 2025 года обеспечивать страхование лиц с критическим уровнем благополучия за счет бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

"По поручению главы государства с 1 января 2025 года за счет средств местных бюджетов будут обеспечены страхованием лица с экстренным, критическим уровнем благополучия", – заявила глава Минздрава.

Позже министр Акмарал Альназарова пояснила, кто войдет в эту категорию граждан.

"Население с критическим уровнем дохода мы не должны оставить без медицинской помощи, сейчас мы этим вопросом очень сильно озадачены. В прошлом году, вы знаете, был принят социальный кодекс и внедрена цифровая карта семьи. Весь прошлый год было наполнение цифровых карт семьи, и сегодня через министерство труда и социальной защиты населения мы видим категории семей, которые имеют доход ниже допустимого.

В целом все население разделено на пять категорий. Мы берем категорию Е. Сегодня в ней, по официальным данным, 192 тысячи человек. Для этой категории мы планируем установить ставки страховых взносов, которые должны оплачивать местные исполнительные органы.

Вместе с тем у нас есть категория С и D, где тоже есть риски, но с учетом достаточно высокого удельного веса теневой экономики этот вопрос, наверное, будет синхронизирован с этапом всеобщего декларирования", – добавила Альназарова.

Напомним, что в Казахстане в прошлом году утвердили методику определения благополучия семей. В зависимости от различных показателей, в том числе уровня доходов, наличия имущества, занятости, жилищных условий, семьи разделили на пять категорий:

  • A – благополучный уровень;
  • B – удовлетворительный уровень;
  • С – неудовлетворительный уровень;
  • D – кризисный уровень;
  • E – экстренный уровень.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования действует в Казахстане с 1 января 2020 года.

Граждане, регулярно оплачивающие взносы на ОСМС и имеющие статус "застрахован", могут получать более широкий перечень медицинских услуг, не оплачивая их дополнительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2062449-s-2025-goda-medstrahovku-dlya-nekotoryh-kazahstantsev-oplatit-gosudarstvo-zayavili-v-minzdrave/

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