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"Грозила отслойка сетчатки": житель Алматы проткнул глаз скобой от мебельного степлера

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Пациент лежит на кровати в больнице
Пациент. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы мужчина во время работы с мебельным степлером получил травму – скоба попала ему в глазное яблоко, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.

По информации ведомства, пациент с ранением глазного яблока обратился в Центральную городскую клиническую больницу в экстренном порядке.

Как отметила заведующая отделением офтальмологии Гульзат Абдраимова, повреждения подобного рода могут стать причиной разрыва глазного яблока, смещения хрусталика, катаракты, глаукомы, кровоизлияния в стекловидное тело или повреждения сетчатки (кровоизлияние, отслойка, отек).

После всех необходимых обследований офтальмологи провели операцию – удалили внутриглазное инородное тело с ушиванием раны.

"Операция прошла успешно, у пациента в послеоперационном периоде зрение полностью сохранено. После удаления инородного тела мы провели лазерную коагуляцию сетчатки глаза, так как пациенту грозила отслойка сетчатки со снижением зрительных функций", – рассказала врач.

Гульзат Абдраимова добавила, что в большинстве случаев инородные предметы, требующие извлечения, проникают в роговицу при строительстве, выполнении сельскохозяйственных, слесарных и столярных работ. Поэтому она рекомендует соблюдать правила безопасности при проведении работы и надевать защитные очки.

Напомним, на прошлой неделе в Мангистау врачи спасли 30-летнюю женщину, у которой после приема таблеток для похудения произошла остановка сердца. Сейчас ее состояние стабилизировалось.

Также в Мангистау накануне врачи спасли 11-месячного ребенка, который проглотил инородное тело. Как выяснилоcь позже, это был обломок входной двери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2056766-grozila-otsloyka-setchatki-zhitel-almaty-protknul-glaz-skoboy-ot-mebelnogo-steplera/

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