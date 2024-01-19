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30 лет независимости Казахстана

У казахстанки остановилось сердце после приема таблеток для похудения

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Девушка держит в руке лекарства
Лекарство. Иллюстративное фото: pexels.com

В Мангистау врачи спасали 30-летнюю женщину, у которой после приема таблеток для похудения произошла остановка сердца. Сейчас ее состояние стабилизировалось, передает Lada.kz.

Как рассказали в областной многопрофильной больнице, в декабре в приемное отделение больницы с диагнозом "острая сердечная недостаточность" поступила молодая женщина. Она находилась в очень тяжелом состоянии: артериальное давление резко снизилось, у пациентки случился кардиогенный шок.

При ультразвуковом исследовании врачи обнаружили, что сократительная способность сердца снижена.

"По словам родителей, пациентка принимала лекарство для похудения. Мы пришли к выводу, что последствия сказались на сердце, поскольку лекарство для похудения содержит вещество под названием сибутрамин, оно приводит к слабости сердечно-сосудистой системы.

После того, как не удалось добиться нормализации артериального давления у больной, мы оперативно подключили ее к искусственному сердечно-легочному устройству и к аппарату искусственной вентиляции легких. Таким образом, мы смогли поднять уровень артериального давления до 70", - рассказал врач-кардиохирург Абунасыр Суханов.

Искусственное сердечно-легочное устройство находилось в теле пациентки в течение недели. В результате проведенного лечения пришло в норму и артериальное давление.

Сейчас женщину отключили от аппаратов. Ее состояние оценивается как хорошее.

Напомним, ранее жительница Шымкента попала в реанимацию с тяжелой формой аллергии - женщина использовала китайские мази и лекарства.

А в Астане в конце прошлого года вынесли приговор мужчине, который занимался нетрадиционной восточной медициной, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Как рассказали в прокуратуре, осужденный, не имея соответствующих сертификатов и лицензии, занимался медицинской деятельностью. Потерпевшему, обратившемуся в клинику с жалобой на сонливость, была введена инъекция нелицензированного в РК препарата, после которой его самочувствие резко ухудшилось. Он умер от анафилактического шока.

Отметим, что казахстанцы могут проверить подлинность лекарств и наличие у них сертификата на сайте Наццентра экспертизы и через приложение Darikz. На сайте есть государственный реестр лекарственных препаратов, в котором указана полная информация о лекарстве, включая наименование, производителя, дату регистрации, форму выпуска, дозировку, инструкцию применения и данные об отпуске по рецепту или без него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2056305-u-kazahstanki-ostanovilos-serdtse-posle-priema-tabletok-dlya-pohudeniya/

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