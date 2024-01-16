"Общество не готово": о запрете абортов в Казахстане высказался акушер

Врачи рассказали, что число случаев прерывания беременности в Атырауской области выросло за последние несколько лет. Эти же показатели среди первобеременных сократились, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, ссылаясь на данные Бюро нацстатистики, чаще всего на прерывание беременности решаются казахстанки в возрасте от 40 лет. В Казахстане данная процедура разрешена до 12-й недели беременности, и до 22-х недель – по социальным показаниям. Например, при внезапной кончине будущего отца или если беременность наступила в результате изнасилования.

"За последние 3 года в Атырауской области отмечается рост количества абортов на 15%. Но при этом отмечается хорошая тенденция – это снижение количество абортов среди первобеременных на 27%", – говорит директор Атырауского областного перинатального центра Казбек Ермагамбетов.

В центре планирования семьи телеканалу рассказали, что чаще всего казахстанки решают прервать беременность из-за осуждений со стороны семьи, партнера и общества. Также, по словам гинеколога Кундыз Даулетьяровой, это малая информативность в обществе.

Вопрос поднимался в стенах парламента. Отмечается, что депутат Магеррам Магеррамов, например, выступал за то, чтобы запретить женщинам делать аборт без официального разрешения от супруга.

"У нас в законе о браке и семье, статья 30, супруги пользуются равными правами и несут равные обязанности. То есть, если вопрос касается здоровья женщин, как раз в законе говорится, что она может прерывать беременность на свое усмотрение. Там и спорить никто не будет. Но если нет противопоказаний медицинских, то, конечно, это должно решаться совместно. Тут правовой логики нет. В отраслевом законе говорится одно, а в кодексе о здоровье нации – другое", – говорил депутат.

Казбек Ермагамбетов же выразил мнение, что общество еще не готово к обсуждению данного вопроса.

"Мое мнение, как врача акушера-гинеколога, на сегодня общество еще не готово к принятию таких решений. Часто незапланированная беременность происходит вне семьи, и ответственность мужчины в принятии решения о прерывании беременности – она достаточно сомнительна", – сказал глава Атырауского областного перинатального центра.

Отметим, в ноябре прошлого года мы писали, что за последние несколько лет количество родов, принятых у девочек в возрасте от 15 до 18 лет, выросло на 50,5% в Казахстане. По итогам 2022 года приняли 5,2 тыс. таких родов.

По словам аналитиков, скачок произошел в первый год пандемии, однако после ее окончания ситуация не стала лучше. При этом меньше всего ранние роды были распространены в Алматы и Астане.