Более 10 курсантов учебного центра МВД попали в больницу в Павлодаре

В Павлодарской области курсанты учебного центра КУИС МВД были госпитализированы в больницу. Всего за помощью к медикам обратились 11 человек, передает МИА "Казинформ".

В управлении здравоохранения региона сообщили, что в отделение общей инфекции Павлодарской областной больницы имени Султанова были госпитализированы курсанты с диагнозом ОРВИ средней степени тяжести, острый ринофарингит.

Сообщается, что первого пациента – 18 летнюю курсантку учебного центра КУИС МВД – положили в больницу 29 ноября. Еще 10 курсантов оказались под наблюдением медиков 1 декабря.

"Госпитализированы, учитывая, что они относятся к декретированному контингенту – проживают в казарме. На сегодня состояние у всех стабильное", – рассказали в пресс-службе УОЗ региона.

Также в ведомстве сообщили, что курсанты пока находятся в больнице.

Напомним, ранее в академии Нацгвардии СКО 17 курсантов заболели корью.

Глава Минздрава РК Ажар Гиният сообщила, что всего с подозрением на корь поступили 29 курсантов, из них у 17 – подтвержденные случаи.

"Один на сегодня находится в медсанчасти, лечится. Остальные - уже выздоровели. В основном те, которые привитые или переболели когда-то, имеют стойкий жизненный иммунитет. А кто не болел, они заболели, и то в легкой форме", – сказала она.

Добавим, что по информации на сайте ГКБ №1, ОРВИ и ОРЗ – это инфекционные заболевания, которые возникают в результате поражения дыхательных путей различными вирусами. Чаще для обозначения этих инфекций используется термин ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), но используется и термин ОРЗ (острое респираторное заболевание).

В повседневной жизни многие люди называют ОРЗ и ОРВИ "простудой", однако этот термин имеет, скорее, обиходный характер. Кроме того, многие ОРЗ и ОРВИ протекают в более тяжелой форме, чем обычная простуда, и требуют серьезного лечения.

Респираторные заболевания вызываются различными вирусами, среди которых аденовирус, вирус гриппа, парагриппа, реовирусы и другие. Внедряясь в клетки эпителия дыхательных путей, вирусы размножаются и поступают в кровь. Это и вызывает общие симптомы интоксикации: повышение температуры, головную боль, общую слабость и другие.