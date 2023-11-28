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Сразу несколько медпрепаратов могут запретить в Казахстане

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Красные таблетки
Медицинские препараты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ряд медпрепаратов планируется внести в список наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".

Согласно проекту постановления, в список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медицинских целях запрещено в Казахстане, планируется внести пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил), брорфин и метонитазен.

К списку психотропных веществ планируется отнести 3-метоксифенциклидин и эутилон.

Вместе с тем, может пополниться и список наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медцелях и находящихся под контролем. Это клоназолам, диклазепам, флубромазолам.

В список прекурсоров планируется включить 4-метилпропиофенон.

Текст постановления будет находиться на обсуждении до 7 декабря.

Ранее мы рассказывали о видео, появившемся в соцсетях, в котором мужчина рассказывает о наличии в аптеках Казахстана опасных лекарств. В Минздраве опровергли данную информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2047986-srazu-neskolko-medpreparatov-mogut-zapretit-v-kazahstane/

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