Слухи о новом заразном вирусе из Китая прокомментировали в Минздраве

Представители Комитета санэпидконтроля Минздрава РК сегодня на брифинге в правительстве рассказали, выявили ли в Китае новый опасный вирус, передает корреспондент NUR.KZ

Журналисты попросили представителей Минздрава прокомментировать ситуацию в Китае. Они отметили, что среди казахстанцев идет паника, что там якобы очередная эпидемия неизвестной болезни, от которой страдают чаще всего дети.

"Я думаю, у родителей не должно быть никакой паники – своевременная вакцинация способствует охране и защите здоровья наших детей. Согласно официальным данным, которые публикуются в СМИ, там не обнаружено ни новых, ни неизвестных патогенов, то есть это обычные, классические инфекционные заболевания, которые имеют свою сезонность", – сказала зампред Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Зауре Ахметова.

По ее словам, сейчас биологическая ситуация во всем мире остается напряженной.

"Были ковидные ограничения, и в связи с их снятием мы наблюдем рост инфекционных заболеваний во всем мире. Это связано с тем, что люди больше стали общаться друг с другом (ездить, путешествовать – прим. ред.), началось скопление в общественных местах, и это привело к росту инфекционных заболеваний именно среди непривитых людей", – пояснила она.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения о росте неизвестного респираторного заболевания у детей.

При этом в организации отмечали, что не знают, связана ли вспышка с общим ростом респираторных инфекций в стране.

Позже в Китае сообщили, что они не выявили "необычных или новых патогенов" при изучении очагов пневмонии неизвестного происхождения, возникших среди детей на севере страны.