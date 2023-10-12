Десять студентов колледжа госпитализировали с отравлением в Усть-Каменогорске

В одном из колледжей Усть-Каменогорска произошло массовое отравление студентов. По этому факту было заведено уголовное дело, передает издание Yk-news.kz.

По данным издания, 10 октября десять первокурсников КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" на скорой помощи доставили в Центр матери и ребенка. Им всем предварительно поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция".

После осмотра пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

При этом вчера, 11 октября, учащихся этого колледжа перевели на дистанционное обучение, а арендатор столовой приостановила деятельность до получения результатов лабораторных исследований.

Как сообщили представители ДСЭК ВКО, на анализ специалисты взяли пробы продуктов, воды, но результаты еще не готовы.

"По этому факту началось досудебное расследование по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса РК (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов)", – отметили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

Согласно статье 304 УК РК, нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового", – говорится в тексте Уголовного кодекса.

Добавим, на сайте ДЧС Кызылординской области сообщается, что отравление – это попадание в организм токсичных веществ в организм различными путями. Оно бывает острое и хроническое.

Острое отравление опасно тем, что в организм попадает большое количество токсинов и мгновенно поражают жизненно важные органы. В таких случаях нужно оказать первую медицинскую помощь.

Если обнаружилось, что в семье, на работе или в дороге кто-то отравился, то следует вызвать скорую медицинскую помощь (103). Если заболел сосед или кто-то из родственников, то следует вызвать участкового врача. В крайнем случае - доставить больного в ближайшее лечебное учреждение.

Симптомы пищевого отравления: тошнота, рвота, жидкий стул, спазмы и боли в области живота. Иногда эти симптомы проходят за пару дней и не требует лечения. Если же эти симптомы не проходят за два дня и наблюдается обезвоживание организма (сухость во рту, головокружение, изменение цвета мочи и слабое мочевыделение), то следует обратиться к врачу.