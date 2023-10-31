"Категорически нельзя применять в жилых домах": МЗ об отравлении детей при травле клопов в Актау

Сегодня на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала о состоянии семьи с детьми, отравившихся после травли клопов в жилом доме в Актау, передает корреспондент NUR.KZ.

"Состояние всех пострадавших стабильное, никто в условиях стационара лечение уже не получает.

Было использовано средство, которое вообще используется в сельском хозяйстве, и его категорически нельзя применять в жилых домах. Соответственно, оно по вентиляции (распространилось – прим. ред.), и привело к тому, что соседи с верхнего этажа отравились", – заявила Есмагамбетова.

Она добавила, что в Казахстане со следующего года введут лицензии на проведение дезинсекции – их отменили в 2007 году, и теперь, после участившихся случаев отравления людей при травле насекомых, вновь возвращают.

"Учитывая практически ежегодную регистрацию таких случаев отравления, мы в рамках закона о биобезопасности ввели эту норму. Норма вступает в силу с 1 июля 2024 года.

И в кодексе об адмнарушениях предусмотрена ответственность за осуществление безлицензионной деятельности: для физлиц – 15 МРП, для субъектов малого предпринимательства – 45 МРП, среднего – 80 МРП, крупного – 150 МРП", – сообщила вице-министр МЗ.

Отравления из-за травли клопов в Актау

Напомним, 21 октября в одной из квартир в Актау были найдены мертвыми два ребенка, еще пятерых человек госпитализировали. Сообщалось, что дети и взрослые отравились неизвестным веществом, предположительно, средством для травли насекомых.

СМИ писали, что в больницу были доставлены женщина, ее сын и дочь. Мать и мальчик попали в реанимацию, их состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Как выяснилось позже, хозяйка квартиры на восьмом этаже разложила по комнатам неизвестные таблетки, собрала своих детей и ушла из дома. Никого из соседей о желании потравить насекомых она, как сообщается, не предупредила. А ядовитые пары через вентиляцию поднялись выше.

Также отмечалось, что за последние несколько лет это уже четвертый случай в регионе, когда после непрофессиональной дезинсекции гибнут люди.

Позже Айжан Есмагамбетова сообщала, что сейчас проводится эпидемиологическое расследование.

При этом 26 октября в результате травли клопов в Актау пострадали двое взрослых и трое детей. Санврачи заявляли, что обработка квартиры проводилась серной шашкой, которую хозяин квартиры приобрел на рынке в 22-м микрорайоне.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 304 УК РК, нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.