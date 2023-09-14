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Аптекам в Казахстане запретят продавать лекарства с истекающим сроком годности

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Аптекарь ищет лекарства
Аптека. Иллюстративное фото: Marko Geber / Getty Images

Аптекам в Казахстане запретят реализовывать медицинские препараты, актуальные сроки годности которых окажутся меньше двух месяцев. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

Проект приказа Комитета медицинского и фармконтроля Минздрава РК был опубликован на портале 13 сентября. Его публичное обсуждение продлится до 27 сентября.

"В настоящее время в адрес Комитета медицинского и фармацевтического контроля, а также в территориальные департаменты поступают жалобы по отпуску препаратов с подходящим сроком годности", – говорится в пояснительной записке.

Поэтому, согласно нововведениям, оптовую реализацию лекарственных средств и медицинских изделий предлагается реализовывать со сроком годности не менее шести месяцев. А розничную – со сроком годности не менее двух месяцев.

Кроме того, в аптеках будет запрещено размещать на витрине лекарственные средства, подлежащие рецептурному отпуску.

"Информация о неправильно выписанных рецептах передается в территориальные подразделения госоргана в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий и для сведения руководителю соответствующей медицинской организации", – говорится в документе.

Также будет исключено требование, согласно которому объекты розничной реализации оснащаются аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в казахстанских аптеках якобы появились опасные лекарства. Слух опровергли в Министерстве здравоохранения.

Добавим, согласно приказу "Об утверждении правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий", к объектам розничной реализации относятся:

  1. аптека, в том числе осуществляющая реализацию через интернет;
  2. аптечный пункт в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную, консультативно-диагностическую помощь;
  3. передвижной аптечный пункт для сельских населенных пунктов.

А к объектам оптовой реализации:

  • аптечный склад, осуществляющий оптовую реализацию лекарственных средств и медицинских изделий;
  • склад медицинских изделий, осуществляющий оптовую реализацию медицинских изделий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2036558-aptekam-v-kazahstane-zapretyat-prodavat-lekarstva-s-istekayuschim-srokom-godnosti/

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