Аптекам в Казахстане запретят продавать лекарства с истекающим сроком годности

Аптекам в Казахстане запретят реализовывать медицинские препараты, актуальные сроки годности которых окажутся меньше двух месяцев. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

Проект приказа Комитета медицинского и фармконтроля Минздрава РК был опубликован на портале 13 сентября. Его публичное обсуждение продлится до 27 сентября.

"В настоящее время в адрес Комитета медицинского и фармацевтического контроля, а также в территориальные департаменты поступают жалобы по отпуску препаратов с подходящим сроком годности", – говорится в пояснительной записке.

Поэтому, согласно нововведениям, оптовую реализацию лекарственных средств и медицинских изделий предлагается реализовывать со сроком годности не менее шести месяцев. А розничную – со сроком годности не менее двух месяцев.

Кроме того, в аптеках будет запрещено размещать на витрине лекарственные средства, подлежащие рецептурному отпуску.

"Информация о неправильно выписанных рецептах передается в территориальные подразделения госоргана в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий и для сведения руководителю соответствующей медицинской организации", – говорится в документе.

Также будет исключено требование, согласно которому объекты розничной реализации оснащаются аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в казахстанских аптеках якобы появились опасные лекарства. Слух опровергли в Министерстве здравоохранения.

Добавим, согласно приказу "Об утверждении правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий", к объектам розничной реализации относятся:

аптека, в том числе осуществляющая реализацию через интернет; аптечный пункт в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную, консультативно-диагностическую помощь; передвижной аптечный пункт для сельских населенных пунктов.

А к объектам оптовой реализации: