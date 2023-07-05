Врачи возмутились идеей признать целителей в Казахстане

Бубен. Иллюстративное фото: MonikaBatich/Getty Images

Профессиональные медработники возмущены идеей Минздрава о признании деятельности так называемых народных целителей - мнением на этот счет поделилась и глава ведомства, передает сайт телеканала КТК.

Врачи недоумевают, ведь в проекте официального стандарта, как отметили корреспонденты, фигурирует определение "личность, избавляющая от болезней чудесным образом".

С журналистами побеседовал один из столичных целителей Жети Хазрет. Он утверждает, что видит будущее, снимает порчу и лечит физические недуги. По его словам, дар передался ему от его отца, тому - от деда, и так далее в семи поколениях.

Корреспонденты отметили, что к целителю приходят за разными услугами, даже с просьбой срастить сломанные кости или вправить суставы.

"Вот, к примеру, вывихнутая лодыжка. Я ее глажу, читаю молитвы. Это дает мне силу свыше, приходит энергия. А уже она помогает костям встать на место. Минут за 10-15 можно такое сделать", - заявил целитель.

Еще, по его словам, приходят за привлечением удачи. Жети Хазрет признался, что в преддверии выборов к нему приходили кандидаты в депутаты.

Предложений излечиться от любых недугов на рынке магических услуг сегодня огромное множество, отметили корреспонденты телеканала. Вот только иногда, бывает, что после лечения нетрадиционными методами бессильной становится даже официальная медицина.

Корреспонденты напомнили о произошедшем два года назад инциденте, когда мальчику пришлось ампутировать руку после посещения целителя.

Отмечается, что теперь в Минздраве создали "Профессиональный стандарт", в который внесли такое понятие, как "целитель - личность, которая избавляет от болезни чудесным образом".

Министр здравоохранения в беседе с журналистами призналась, что ей такая трактовка не по душе.

"Мне тоже эта формулировка не нравится. Это очень хорошо, что обсуждается. Все предложения, замечания министерство здравоохранения соберет и направит тем экспертам, которыми был разработан", - подчеркнула Ажар Гиният.

Профессиональные врачи активно подписывают петицию против документа.

Тем временем в Минздраве уверены, что документ необходим - хотя бы для того, чтобы были хоть какие-то требования к людям, оказывающим мистические услуги.

Некоторые врачи все же выразили иную точку зрения - они считают, что посещать таких специалистов можно для самовнушения, но только после похода к врачу с дипломом о высшем образовании и всеми необходимыми документами.

"Есть у нас такое понятие, как плацебо. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, есть мы, традиционные медики. А с другой, если помогают нетрадиционные, то нужно их как-то убедить в том, чтобы не брались за те вещи, в которых они ничего не понимают. Если у человека аппендицит, то его должен прооперировать хирург", - поделился своим мнением аллерголог-иммунолог Рафаил Розенсон.

Источник: КТК

Напомним, на днях в соцсетях появилась информация, что Минздрав РК собирается официально признать целительство в Казахстане. Экс-министр Бартинов опубликовал проект приказа Министерства здравоохранения РК с введением профессионального стандарта "Традиционная медицина. Целительство".

В ведомстве пояснили, что о приравнивании целителей к врачам и доказательной медицине речи не идет. Данный проект направлен на формирование их ответственности и соответствий требованиям стандартам, пояснили в Минздраве.

В министерстве также напомнили, что в Кодексе РК от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" имеется отдельная статья "Традиционная медицина. Целительство".

В кодексе указывается, что целительство - совокупность эмпирических сведений о целительных средствах, приемах, навыках и их практическое применение с целью воздействия на здоровье.

Кроме того, в ведомстве указали на то, что проект профессионального стандарта "Традиционная медицина. Целительство" разработан в рамках проекта Всемирного банка в 2019-2021 годы.

После казахстанский врач Елена Хегай запустила петицию против внедрения профессионального стандарта "Целительство". Однако представители Министерства здравоохранения РК в ответ заявили, что тезисы, приведенные в петиции, не верны, а проект нужен для стандартизации деятельности представителей традиционной медицины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2027591-vrachi-vozmutilis-ideey-priznat-tseliteley-v-kazahstane/