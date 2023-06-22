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Досаев ответил на слухи о смерти пациентов, у кого был выявлен ВИЧ в ЦГКБ

Опубликовано:

Ученый в лаборатории
Лаборатория. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК опроверг информацию о гибели пациентов с ВИЧ, передает корреспондент NUR.KZ.

Акиму города журналисты задали вопрос о том, действительно ли двое из трех пациентов, у кого был выявлен ВИЧ, уже скончались.

"Я вам хочу сказать, что абсолютно нет, потому что случай обнаружения был 2 июня. Случаев смертей не было. Даже расследование ведется на анонимном порядке, фактов смертей нет", - заявил Досаев.

Напомним, ранее Досаеву напомнили о заражении детей ВИЧ в Шымкенте, когда он был главой Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2025923-dosaev-otvetil-na-sluhi-o-smerti-patsientov-u-kogo-byl-vyyavlen-vich-v-tsgkb/

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