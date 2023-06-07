BBC: Женщины Афганистана столкнулись с кризисом психического здоровья после захвата власти талибами

Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Женщины Афганистана переживают кризис психического здоровья из-за того, что не видят никаких радостных перспектив в своем будущем. Психологи отмечают, что ситуация является едва ли не самой критичной за всю историю страны, передает BBC.

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Журналисты BBC изменили или оставили неназванными имена всех женщин, с которыми поговорили для подготовки этого материала, чтобы обеспечить их безопасность. Так, одна из студенток университета рассказывает, что просто хочет, чтобы кто-нибудь услышал ее голос. В декабре прошлого года правительство Талибана (движение запрещено в Казахстане) запретило девушкам посещать занятия. Героиня материала BBC до сих пор не может смириться с этим и посещает психолога.

"Когда вы читаете новости, то под "кризисом" все понимают голод, либо какие-то экономические проблемы, но никто не говорит о психическом здоровье. Между тем, день за днем ​​люди теряют надежду. Это самая критичная ситуация за всю историю нашей страны", — говорит психолог, доктор Амаль.

Доктор Амаль рассказывает, что она получила 170 обращений за помощью в течение двух дней после объявления о том, что женщинам будет запрещено поступать в университеты. Теперь она получает от семи до десяти новых звонков о помощи каждый день. Большинство ее пациентов — девушки и молодые женщины.

По оценкам ООН, в глубоко патриархальном афганском обществе, измученном четырьмя десятилетиями войны, каждый второй человек (в основном, женщины) страдал от психологических расстройств еще до захвата власти талибами в 2021 году. Из-за подавления прав женщин и экономического кризиса ситуация усугубилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2023565-bbc-zhenschiny-afganistana-stolknulis-s-krizisom-psihicheskogo-zdorovya-posle-zahvata-vlasti-talibami/