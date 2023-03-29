Врачи рассказали о состоянии пострадавших при распылении перцового баллончика школе в Алматы

Перцовый баллончик. Иллюстративное фото: Daniel Karmann/Picture alliance/Getty Images

В управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии детей, пострадавших при распылении перцового баллончика в одной из школ города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В упрздраве пояснили, что в Центр детской неотложной медицинской помощи после инцидента были госпитализированы трое детей.

"У всех состояние средней степени тяжести. Всю необходимую медицинскую помощь получают в полном объеме", - уточнили медики.

Напомним, что сегодня ученик девятого класса одной из школ в Алматы распылил на перемене перцовый баллончик. В результате инцидента в медучреждение доставили семерых школьников, сообщили в полиции.

Стражи порядка также уточнили, что по данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района будут приняты меры в отношении родителя учащегося в соответствии со статьей 127 КоАП РК.

Согласно статье 127 КоАП РК:

Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (51750 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

Также стоит отметить, что согласно статье 28 КоАП РК, к административной ответственности можно привлечь физическое лицо, которое достигло 16-летнего возраста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2014585-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshih-pri-raspylenii-pertsovogo-ballonchika-shkole-v-almaty/