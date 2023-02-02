В Минфине высказались о приватизации медцентра, который критиковал Токаев

Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах сената прокомментировал недавнюю критику Касым-Жомарта Токаева, касающуюся приватизации социально важных объектов, в том числе одного из столичных медцентров, передает корреспондент NUR.KZ.

В конце января на совещании по вопросам развития столицы Токаев высказался о работе приватизированного столичного медцентра. Его слова публиковал официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

"В недавно приватизированном Национальном научном медицинском центре перестали оказывать высоко востребованную помощь пациентам после пересадки почек.

Алихан Асханович (Смаилов - премьер-министр Казахстана - прим. ред.), пора в рамках демонополизации рассмотреть целесообразность приватизации крупных организаций", – поручил тогда президент.

Сегодня в кулуарах сената журналисты попросили главу Минфина прокомментировать ситуацию.

Жамаубаев сообщил, что у правительства есть план приватизации, согласно которому сейчас и ведутся работы.

"У нас есть комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, чтобы мы пересмотрели комплексный план и еще раз, так скажем, на предмет социальных объектов, чтобы такие объекты не подпадали в комплексный план, чтобы никто не приватизировал. На этот счет у нас есть специальная рабочая группа", – заявил министр.

Он добавил, что уже дал поручение выявить в плане социальные объекты такого рода.

"Я уже поручения дал, будем выявлять. В основном, это коммунальные предприятия. С области нам дают заявку, и мы включаем в комплексный план.

В прошлом году мы около 200 компаний уже исключили, которые ориентированы на решение социальных вопросов. По каждому предприятию дадим (информацию - прим. ред.), какие доли, акции были привлечены, какие суммы в денежном выражении были возвращены в бюджет", – заявил глава Минфина.

Напомним, сегодня Жамаубаев рассказал также, как будут распределены 11,8 млрд бюджетных тенге между партиями, представленными в парламенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2007750-v-minfine-vyskazalis-o-privatizatsii-medtsentra-kotoryy-kritikoval-tokaev/