Депутат сената: Большинство казахстанцев недовольны качеством медуслуг в Казахстане

Поликлиника. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат сената Ольга Перепечина в ходе правительственного часа в парламенте рассказала о проблемах системы здравоохранения страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Перепечина напомнила, что сегодня, несмотря на второй год реализации нацпроекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", принимаемые меры и выделяемые средства, проблемы в системе здравоохранения, к сожалению, остаются актуальными.

Речь, по ее словам, идет об очередях в поликлиниках, нехватке узких специалистов.

"Ожидаемая продолжительность жизни снизилась, младенческая и материнская смертность выросли, уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг оставляет желать лучшего и составил 57,7%", – заявила она.

Проблемы качества и доступности в оказании медицинской помощи населению, добавила сенатор, подтверждает увеличивающийся рост жалоб. Так, по данным Перепечиной, только за период 2020-2021 годов количество жалоб увеличилось более чем в 2 раза – с 7,8 до 17,5 тыс.

Ранее депутат сената Акмарал Альназарова заявила, что смертность от болезней системы кровообращения в Казахстане занимает лидирующую позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1999909-bolshinstvo-kazahstantsev-nedovolny-kachestvom-meduslug-v-kazahstane/