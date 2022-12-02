Официально около 1,5 млн казахстанцев страдает от повышенного давления

Измерение артериального давления. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат сената Акмарал Альназарова в ходе правительственного часа в парламенте заявила, что смертность от болезней системы кровообращения в Казахстане занимает лидирующую позицию, передает корреспондент NUR.KZ.

Альназарова сообщила, что основной проблемой в этом вопросе является несвоевременная диагностика и слабое ведение амбулаторных пациентов на уровне поликлиник.

"В настоящее время на диспансерном учете находятся около 1,5 млн больных артериальной гипертензией, которая является ключевым фактором риска преждевременной смерти от таких грозных осложнений, как инфаркт миокарда и инсульт", – добавила она.

При этом, по ее данным, потенциальный охват медицинской помощью больных с повышенным артериальным давлением составляет менее 50%.

Имеются, по ее словам, и проблемы с охватом пациентов амбулаторной лекарственной терапией.

"Большинство этих пациентов не получают необходимой постоянной терапии, соответственно, ожидаемого эффекта на снижение смертности такая терапия не оказывает", – заявила сенатор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1999902-ofitsialno-okolo-15-mln-kazahstantsev-stradayut-ot-povyshennogo-davleniya/