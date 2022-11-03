Каких штаммов гриппа ждать в холодный период в Казахстане, рассказали в МЗ

Грипп. Иллюстративное фото: demaerre / Getty Images

На сообщили о том, каких штаммов гриппа стоит ожидать в предстоящий холодный сезон с осени по весну в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ежегодно в период с октября по апрель отмечается сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным ВОЗ, согласно прогнозу, в предстоящий эпидемический сезон актуальны будут три штамма вируса - A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2022/2023 эпидсезон.

В Казахстане мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппа ежегодно осуществляется с 1 октября по 30 апреля. С начала текущего эпидсезона (с 1 октября 2022 года) зарегистрировано 764 247 случаев ОРВИ. Заболеваемость в республике на уровне аналогичного периода прошлого года", — сообщила глава управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Роза Кожапова.

Также в Казахстане циркулируют и негриппозные вирусы: риновирус, РС вирус, парагрипп, коронавирус, аденовирус, бокавирус, метапневмовирус.

В МЗ напомнили, как отличить грипп от других вирусов – грипп начинается внезапно со скачком температуры, ознобом, мышечными и головными болями, ломотой и сухим кашлем с болью в груди.

"При любой другой вирусной инфекции, это ОРВИ, аденовирусная инфекция и другие, обычно преобладают катаральные симптомы, то есть начинается насморк, болит горло, и только потом, на фоне этих катаральных явлений, появляется температура", - сообщила Кожапова.

Отметим, также в Минздраве сегодня рассказали, при какой заболеваемости ОРВИ в классах школьников будут отправлять на онлайн-обучение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1995615-kakih-shtammov-grippa-zhdat-v-holodnyy-period-v-kazahstane-rasskazali-v-mz/