"Считаю неприемлемым": Гиният выступила против краткосрочных курсов подготовки врачей

Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минздрава на правчасе в мажилисе прокомментировала предложение ввести краткосрочные обучающие курсы по специализации врачей, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняла депутат Айгуль Нуркина. По ее словам, одним из решений проблемы нехватки кадров может стать возрождение первичной специализации врачей.

При этом депутат напомнила, что ранее Минздрав говорил о возможности введения краткосрочных обучающих курсов, когда врач сможет получить дополнительную специальность.

"Скажите, когда Минздрав начнет реализовывать то, что ранее было заявлено?" — поинтересовалась депутат.

В ответ Ажар Гиният заявила, что подготовка медработников, врачей во всем мире является длительной и сложной.

"Чтобы врачей, как мы раньше привыкли готовить узких специалистов за три месяца, это я считаю неприемлемым. Это моя принципиальная позиция. Мы готовим врачей общей практики, узких специалистов, выпускаем на рынок некачественно подготовленных медработников, и этим создаются постоянные жалобы и вообще уровень отечественной медицины", — добавила она.

Глава Минздрава добавила, что в соответствии с международным стандартом во всем мире врачей готовят 10-12 лет.

"Как сделать терапевта за три месяца быстро? Кардиолога? Потом мы говорим, что кардиологи у нас не совсем подходят по квалификации. Поэтому понимая, что есть дефицит, мы сегодня рассматриваем сертификационные курсы. И утвердим, например, только в рамках одного профиля: если хирург хочет стать травматологом, конечно, мы посмотрим, какие специальности по образовательной программе он прошел, а какие – должен пройти.

В общем, наши врачи должны быть всесторонне подготовленными и готовыми лечить по узкому профилю, который они выбрали. Поэтому я категорически против как раньше готовить за три-четыре месяца нового специалиста по краткосрочным программам", – резюмировала глава Минздрава.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1991906-schitayu-nepriemlemym-giniyat-vystupila-protiv-kratkosrochnyh-kursov-podgotovki-vrachey/