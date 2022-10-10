Жители казахстанских сел живут дольше горожан, заявили в Минздраве

Село. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минздрава Ажар Гиният на правчасе в мажилисе рассказала, по каким показателям здравоохранения сельчане опережают жителей городов, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният привела результаты анализа показателей здоровья населения.

"Анализ показывает, что продолжительность жизни сельского населения стабильно выше, чем городского: по итогам 2021 года, если в среднем продолжительность жизни по республике составляет 70,23 года, то в городе этот показатель составляет 69,91 год, на селе – 70,79 лет", – отметила министр.

Лидируют, по ее данным, села по сравнению с городами и по показателю рождаемости.

"По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение показателя общей смертности на 14%. Материнская смертность на селе по итогам шести месяцев текущего года в два раза ниже, чем в городе", – резюмировала глава Минздрава.

Ранее министр здравоохранения рассказала, какими заболеваниями чаще всего болеют сельчане в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1991899-zhiteli-kazahstanskih-sel-zhivut-dolshe-gorozhan-zayavili-v-minzdrave/