Какими заболеваниями чаще всего болеют сельчане в Казахстане, рассказала Гиният

Девушка и врач. Иллюстративное фото: Gettty Images / BSIP / Contributor

Министр здравоохранения Ажар Гиният на правчасе в мажилисе назвала заболевания, которыми чаще всего болеют жители сел Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Гиният сообщила, что на сегодня в селах Казахстана проживает 7,8 млн человек, что составляет 41% населения страны.

"Что касается здоровья сельского населения, то чаще всего страдают заболеваниями органов дыхания, пищеварительной, мочеполовой системы, болезнями системы кровообращения… несчастные случаи, травмы, отравления и онкологические заболевания", – добавила министр.

В структуре показателя смертности в селе, по ее словам, преобладает смертность от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, болезней органов дыхания и травм.

Ранее глава Минздрава Ажар Гиният рассказала, что в текущем году отмечается увеличение младенческой смертности в сельской местности на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1991886-kakimi-zabolevaniyami-chasche-vsego-boleyut-selchane-v-kazahstane-rasskazala-giniyat/