Младенческая смертность увеличилась в селах Казахстана

Рука младенца. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният на правчасе в мажилисе рассказала, с чем связана младенческая смертность в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният рассказала депутатам о состоянии сельского здравоохранения.

"В текущем году отмечается увеличение младенческой смертности в сельской местности на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Младенческая смертность напрямую связана со здоровьем женщин", — сказала министр.

Для сохранения здоровья женщин и укрепления здоровья детей, по ее данным, увеличили охват беременных индивидуальными и междисциплинарными дородовыми наблюдениями.

В итоге коэффициент раннего выявления беременности вырос на 11% до 10 недель и достиг 40%, что позволяло своевременно выявлять и прогнозировать возможные осложнения беременности.

Во второй половине сентября Гиният озвучила статистику по материнской и младенческой смертности в стране. С ее слов, самые высокие показатели материнской смертности отмечаются в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1991884-mladencheskaya-smertnost-uvelichilas-v-selah-kazahstana/