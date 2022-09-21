Регионы Казахстана с высокой материнской смертностью назвала Гиният

Беременная женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на заседании кабмина озвучила статистику по материнской и младенческой смертности в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила Гиният, за 6 месяцев текущего года удалось добиться снижения показателя материнской смертности в 2,4 раза.

"Самые высокие показатели материнской смертности отмечаются в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. В структуре причины акушерские осложнения составили 70%, соматические заболевания - 30%", - добавила она.

Между тем показатель младенческой смертности составил 8,3 на 1000 живорожденных.

"Наиболее высокие показатели младенческой смертности в Шымкенте, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях. В 60% случаев теряли недоношенных", - резюмировала министр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1988834-regiony-kazahstana-s-vysokoy-materinskoy-smertnostyu-nazvala-giniyat/