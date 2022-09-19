Кого из врачей чаще всего привлекают к уголовной ответственности в Казахстане

Врач работает за компьютером. Иллюстративное фото: Chesnot/Getty Images

Глава Минздрава в мажилисе сообщила, что ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медработников возбуждается порядка 300 уголовных дел, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы Минздрава, компетентными органами был проведен анализ самых рисковых профессий в медицине.

"Ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медицинских работников по статье 317 Уголовного кодекса РК возбуждается порядка 300 дел.

Уголовные дела возбуждаются зачастую на специалистов хирургического профиля с риском летального исхода. Среди них акушер-гинекологи, хирурги, травматологи и анестезиологи", - добавила министр.

Общий размер выплат компенсаций морального и материального ущерба в пользу пострадавших, добавила она, составил свыше 40 млн тенге.

"Страховые выплаты осуществляются при наличии страхового полиса по решению суда, не выплачиваются в случае признания уголовной ответственности.

При возникновении медицинского инцидента уровень заработной платы медицинского работника на сегодняшний день не позволяет возместить причиненный ущерб здоровью пациента самостоятельно", - резюмировала Гиният.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1988447-kogo-iz-vrachey-chasche-vsego-privlekayut-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-v-kazahstane/