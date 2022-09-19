Глава Минздрава Гиният рассказала о своей первой врачебной ошибке

Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в кулуарах мажилиса рассказала о своей первой врачебной ошибке, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният призналась журналистам, что очень хорошо помнит свою первую ошибку в качестве врача.

"Лечила ребенка с кишечной инфекцией. У ребенка снижается температура, все хорошо. На третий день опять резко поднимается температура, ребенок бледный. Я это очень хорошо помню. Тогда я обратилась к своим коллегам, и мы посмотрели вместе. Я лечила кишечную инфекцию, а у ребенка была нижнедолевая пневмония", - поделилась министр.

По ее словам, тогда все завершилось благополучно.

"Ребенок, конечно, выжил. Но пока ему не стало лучше, я не выходила из реанимации", - резюмировала Гиният.

Напомним, сегодня в мажилисе глава Минздрава предложила пересмотреть нормы уголовной ответственности медработников. Министр также рассказала, кого из врачей в Казахстане чаще всего привлекают к уголовной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1988480-glava-minzdrava-giniyat-rasskazala-o-svoey-pervoy-vrachebnoy-oshibke/