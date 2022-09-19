Пересмотреть нормы уголовной ответственности врачей в Казахстане предложил Минздрав

Врач идет по коридору. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Минздрава Ажар Гиният, выступая в мажилисе, предложила гуманизировать уголовные правонарушения за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".

Внесла документ на рассмотрение мажилиса министр здравоохранения Ажар Гиният.

Она сообщила, что ее ведомство выступает в целом за отмену статьи 317 Уголовного кодекса РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работников". Но в ходе подготовки проекта закона, по ее словам, госорганы пришли к консенсусу.

"Министерством здравоохранения в рамках законопроекта предложены нормы по гуманизации уголовных правонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Предлагается также снизить санкционные меры статьи 317 УК РК", - заявила Гиният.

Так, по ее словам, за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью предлагается снизить размер штрафа и срок ареста, при тяжелом вреде здоровья или смерти пациента лишение свободы заменить на ограничение свободы с пересмотром сроков наказаний.

Напомним, ранее глава Минздрава рассказала, кого из врачей чаще всего привлекают к уголовной ответственности в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1988453-peresmotret-normy-ugolovnoy-otvetstvennosti-vrachey-v-kazahstane-predlozhil-minzdrav/