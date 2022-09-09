"Сама лично поддерживаю": глава МЗ об увеличении числа частных клиник в системе ОСМС

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Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК сообщила, что ведомство поддерживает развитие конкуренции и увеличение частных медицинских организаций на рынке медуслуг, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният ответила на вопрос журналиста о возможности обращаться за медпомощью по ОСМС в частные клиники.

"Сейчас и так увеличивается количество частных медучреждений. Я сама лично поддерживаю частные организации. В Министерстве здравоохранения не делят на государственные и частные клиники. Все работают в области здравоохранения", – сказала министр.

По словам главы Минздрава, государственные поликлиники вместо положенных 60 тысяч человек по факту прикрепляют к себе 70-80 тысяч, в результате чего снижается качество медицинской помощи.

"Они не справляются с обслуживанием такого количества населения", – подчеркнула она.

Также, по данным Фонда медицинского страхования, из 1409 медорганизаций, заключивших прямые договоры на оказание медицинской помощи в системе медстрахования и в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, 729 поставщиков, или 52% – частной формы собственности.

Как было отмечено, если в 2020 году в системе ОСМС оказывали медпомощь 635 частных клиник, то в 2021 году было уже 711 организаций, а в 2022 году количество коммерческих медорганизаций выросло до 729 клиник.

Сообщается, что большая их доля, 74% частных клиник, оказывают услуги гемодиализа, 64% – предоставляют стационарозамещающую медицинскую помощь, 49% – стационарную.

Так, по итогам размещения медицинских услуг на 2022 год, доля финансирования медицинских услуг, распределенных на частных поставщиков, выросла с 18% в 2021 году до 23% в текущем году, и составляет 415 млрд тенге.

Напомним также, что Ажар Гиният прокомментировала вопрос о том, рассматривается ли в Казахстане возможность отказа от системы ОСМС. Она отметила, что отказ от системы медстрахования – это шаг назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1987056-sama-lichno-podderzhivayu-glava-mz-ob-uvelichenii-chisla-chastnyh-klinik-v-sisteme-osms/