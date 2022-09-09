Алматинские хирурги провели обряд "тұсау кесу" ребенку, которого оперировали новорожденным

Хирурги Алматы. Фото: пресс-служба ЦДНМП

Ребенок на вторые сутки жизни попал в руки детских хирургов Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы с диагнозом: врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, атрезия пищевода с трахеопищеводным свищем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦДНМП.

Сообщается, что с данной патологией ребенок не смог бы есть, а его организм не способен был бы полноценно переваривать пищу. Поэтому на вторые сутки после рождения младенца из роддома перевели в детскую хирургию.

"В тот же день ребенок был подготовлен, в тот же день был прооперирован по новой технологии, которой владеет наша клиника – торакоскопическим путем проведен прямой анастамоз пищевода", – рассказал детский хирург, заведующий приемным отделением Мейржан Курманалиев.

В течение 10 дней ребенок лечился в стационаре и был выписан. До одного года наблюдался в клинике.

"Сейчас ребенку год и два месяца. Сегодня бабушка, дедушка и родители малыша доверили нам национальный обряд "тұсау кесу". Хотят чтобы в будущем их ребенок стал врачом и тоже спасал жизни. Этот обряд доверяют только избранным, и мы счастливы принимать участие в дальнейшей судьбе и жизни наших детей. Ежегодно мы проводим до пяти-шести таких обрядов", – добавил врач.

Как отметили хирурги, подобные операции в Центре детской неотложной медицинской помощи Алматы проводятся с 2013 года. За девять лет прооперированы порядка 60 новорожденных.

Ранее алматинские врачи спасли зрение недоношенному ребенку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1987048-almatinskie-hirurgi-proveli-obryad-tusau-kesu-rebenku-kotorogo-operirovali-novorozhdennym/