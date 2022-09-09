История с "лечением" сотрудников психдиспансера в психиатрической клинике получила продолжение в Павлодаре

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В Павлодаре сотрудники психдиспансера неожиданно выяснили, что и сами являются "пациентами" столичной психиатрической клиники. Как оказалось, данные работников были переданы частному фонду, передает сайт телеканала КТК.

Чиновники признали факт незаконной передачи личных данных работников частному благотворительному фонду. Из 280 человек заявления в прокуратуру и антикоррупционное ведомство пока написали 11 сотрудников учреждения.

После предварительной проверки выговор уже получил инспектор по кадрам, а после выхода с больничного эта же участь ожидает и председателя профсоюзного комитета психоневрологического центра.

После проверки Генпрокуратуры наказание грозит и главе столичной психиатрической клиники.

"В отношении всех виновных лиц вынесено сегодня дисциплинарное взыскание. Помимо этого, прокуратурой Павлодарской области также ведется служебное расследование, где будет вынесено соответствующее заключение по привлечению уже к ответственности руководителя данного учреждения", - сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Альмира Дисюпова.

Источник: КТК

Напомним, в конце июля медработники стали получать уведомления о плановой госпитализации в частную клинику. У всех был схожий диагноз: расстройство нервной системы и чувств. Позже выяснилось, что некоторые на бумаге уже даже прошли лечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1986932-istoriya-s-lecheniem-sotrudnikov-psihdispansera-v-psihiatricheskoy-klinike-poluchila-prodolzhenie-v-pavlodare/