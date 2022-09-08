Сотрудники психдиспансера в Павлодаре обнаружили, что сами "лечатся" в психиатрической клинике

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Сотрудники психдиспансера в Павлодаре написали коллективное заявление в Генпрокуратуру и Антикор после того, как обнаружили, что по документам они и сами были пациентами своих столичных коллег, передает сайт телеканала КТК.

Запутанная история произошла в Павлодаре. Работники областного психоневрологического центра, ухаживая за душевнобольными, неожиданно сами оказались "пациентами" столичной клиники для людей с ментальными нарушениями. При этом медики уверяют, пределы области никто из них не покидал.

"Меня "положили" в частную клинику, психическую клинику. Я там находиться никак не могла. Про эту клинику я ничего не знала, соответственно. Меня туда "положили", я 15 дней там "отлечилась", я посещала рабочее место соответственно штатному режиму. То есть я ходила на работу и одновременно была там, и еще двигалась по своим делам, скажем так", - рассказывает санитар Любовь Копошенко.

Сообщения о предстоящем лечении работникам центра стали приходить на телефон в июле. Оказалось, практически у всех схожий диагноз - расстройство нервной системы и чувств. Медсестер и санитаров возмутило, как специалисты неизвестной клиники поставили диагноз и получили их личные данные.

"Нас просто возмутило то, что клиника имеет доступ к нашим личным данным. Просто с личными данными можно все что угодно творить. Мы им говорим: "Вы нас отлечили 15 дней, как так возможно, мы же были на работе?" - возмущается медсестра Татьяна Францева.

После жалоб сотрудников диагнозы в их электронных медкартах стали исчезать. А вот руководитель центра, как выясняется, обо всем знал. Он заявил, его подчиненные сами захотели пройти реабилитацию в столичной клинике.

"Многие изъявили желание: "Да, мы согласны". Только с весны у нас не получилось, проверки пошли. Когда я находился в отпуске, мне позвонили, сказали, что есть возможность провести реабилитацию. Тогда я позвонил нашему председателю профкома, потребовал списки наших работников по реабилитации", - заявил директор Областного психоневрологического центра оказания специальных социальных услуг Нурлан Абашев.

В итоге клинике, которая принадлежит благотворительному фонду, передали данные 280 сотрудников павлодарского психоневрологического центра. Одиннадцать из них уже написали заявления в Генпрокуратуру и антикоррупционное ведомство.

Страдают ли сотрудники медцентра психическими расстройствами, теперь будет выяснять специальная комиссия. Как минимум, она должна понять, каким же таким образом врачи могли находиться сразу в двух местах одновременно.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1986715-sotrudniki-psihdispansera-v-pavlodare-obnaruzhili-chto-sami-lechatsya-v-psihiatricheskoy-klinike/