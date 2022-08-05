"Европа жестко ставила вопрос": как поставлялись лекарства в Казахстан после начала событий в Украине

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК глава "СК-Фармация" рассказал, как Казахстан перестроил логистику по лекарствам после того, как их перестали закупать в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы "СК-Фармация" Ерхата Искалиева, после начала событий в Украине Казахстану пришлось расторгнуть договоры в соответствии с форс-мажором.

"Мы произвели расторжение (договоров – прим. ред.) и осуществили закуп порядка 19 позиций – заменили их (лекарства – прим. ред.) индийскими, китайскими, египетскими, европейскими частично. Еще по 6 проводим работу закупа.

По поводу логистики – изначально события были достаточно стремительными. Сегодня нам KazLogistics помогли переориентировать машины российские и белорусские на казахстанские, поскольку Европа жестко ставила вопрос, что только казахстанские машины могут это завозить", – сообщил спикер.

Также, по его словам, пришлось искать альтернативные маршруты для поставок.

"Были разработаны альтернативные маршруты облета этих территорий. Все сегодня решения приняты, в принципе, сбоев по лекарствам нет.

В будущий год нами учтется тот момент, что на логистику будет уходить больше времени, поскольку раньше мы рассматривали прямые маршруты. Сегодня везется через Кавказ, Турцию. На постоянной основе мы отслеживаем риски с логистикой совместно с МИИР и реагируем", – сказал Искалиев.

Напомним, также глава "СК-Фармация" сегодня ответил на критику компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1981943-evropa-zhestko-stavila-vopros-kak-postavlyalis-lekarstva-v-kazahstan-posle-nachala-sobytiy-v-ukraine/