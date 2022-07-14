Материнская и детская смертность растут в Казахстане, заявил Токаев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина указал на важность охраны здоровья матери и ребенка, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам президента, одной из главных задач правительства является охрана здоровья матери и ребенка.

"К сожалению, детская смертность выросла. Растет и материнская смертность. Я поручал проверить состояние перинатальной службы. По его заключению должны были быть приняты соответствующие меры. Но вся работа остановилась на уровне аудита.

Большинство родильных домов не соответствуют международным стандартам. Поэтому необходимо принимать срочные меры и решать эту проблему", - добавил он.

Указал он и на то, что очень медленно продвигается работа по цифровизации системы здравоохранения.

"В целом текущий уровень цифровизации не облегчает работу врачей. В сфере здравоохранения работает более 40 информационных систем, и у каждой системы есть свои недостатки. Министерство же убегает от ответственности и не принимает четкого решения. От этого страдают врачи и граждане. Правительство должно решить эту проблему как можно скорее", - резюмировал глава государства.

Напомним, во время заседания Токаев заявил также о неэффективности существующей системы медстрахования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1978477-materinskaya-i-detskaya-smertnost-rastut-v-kazahstane-zayavil-tokaev/