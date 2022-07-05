Ребенок в Нидерландах заразился оспой обезьян

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В Нидерландах зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян ребенка. Всего заболевание диагностировано у 352 жителей, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт здравоохранения страны (RIVM).

"Оспа обезьян диагностирована у 352 человек в Нидерландах (по данным от 4 июля 2022 года)", – сообщили в институте.

Отмечается, что оспой обезьян заболел ребенок младшего школьного возраста. Как именно он заразился, RIVM не известно. Однако в институте отметили, что сексуальное насилие в отношении юного пациента не рассматривается.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация со вспышкой оспы обезьян в мире не является чрезвычайной. Но контроль над дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию. При этом ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1976975-rebenok-v-niderlandah-zarazilsya-ospoy-obezyan/