Ситуация с оспой обезьян не является чрезвычайной, заявили в ВОЗ

Здание ВОЗ в Женеве. Фото: Kyodo News via Getty Images

Всемирная организация здравоохранения считает, что сейчас ситуация со вспышкой оспы обезьян в мире не является чрезвычайной. Тем не менее, контроль над дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию.

Взгляд ВОЗ на ситуацию с оспой обезьян стал известен по итогам заседания комитета Всемирной организации здравоохранения, сообщается на официальном сайте организации.

Несколько членов комитета высказали различающиеся мнения, отмечается в заявлении.

Тем не менее, комитет решил консенсусом представить генеральному директору ВОЗ рекомендацию о том, что на нынешнем этапе эта вспышка не должна характеризоваться как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение.

Однако эксперты рекомендовали вести мониторинг эпидемиологической ситуации.

Через несколько недель специалисты вновь намерены проанализировать ситуацию. Комитет не исключает, что за этот период произойдут существенные изменения и рекомендация будет пересмотрена.

Глава ВОЗ отметил, что оспа обезьян на данный момент зафиксирована больше чем в 50 странах. Гебрейесус считает, что болезнь является "эволюционирующей угрозой" для здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1975707-situatsiya-s-ospoy-obezyan-ne-yavlyaetsya-chrezvychaynoy-zayavili-v-voz/