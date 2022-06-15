Первый случай заражения человека оспой обезьян подтвердили в Грузии

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Медики выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян в Грузии. Он подтвердился в результате лабораторных исследований. Врачи принимают соответствующие меры.

Информацию о зарегистрированном случае оспы обезьян озвучили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава республики, пишет ТАСС.

"В результате лабораторных исследований подтвержден один случай оспы обезьян. У пациента была легкая форма вирусного заболевания, и он после прохождения соответствующего курса лечения вскоре же покинул медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что пациент до этого путешествовал по Европе.

Ведомство уже изучает людей, с которыми контактировал заразившийся, однако пока ни у кого нет клинических признаков болезни.

Минздрав продолжит изучать подозрительные случаи заражения оспой обезьян.

Напомним, что сегодня власти Грузии сняли некоторые ограничительные меры при въезде в страну, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1974282-pervyy-sluchay-zarazheniya-cheloveka-ospoy-obezyan-podtverdili-v-gruzii/