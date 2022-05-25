Билл Гейтс заявил о необходимости создания долговременных вакцин

Билл Гейтс. Фото: Thierry Monasse/Contributor/Getty Images

Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что производителям вакцин необходимо создавать препараты, которые будут блокировать инфекции на длительный срок, передает РИА Новости.

По словам основателя компании Microsoft, нынешние вакцины спасают жизни людей, но не блокируют распространение инфекций.

"Нам нужны вакцины, которые блокируют инфекцию на длительный срок. Сегодня вакцины спасают миллионы жизней, но они не эффективны в блокировании распространения инфекций", – отметил он, выступая на экономическом форуме в Давосе.

Ранее Билл Гейтс объявил в своем блоге, что пишет книгу о том, как не допустить появления пандемий. Книга называется "Как предотвратить следующую пандемию", и она будет выпущена 3 мая следующего года. В ней миллиардер намерен рассказать, как остановить будущие пандемии, и поведать об инструментах, нужных для борьбы с патогенами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1970923-bill-geyts-zayavil-o-neobhodimosti-sozdaniya-dolgovremennyh-vaktsin/