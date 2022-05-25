Компания Moderna начала исследования вакцин против оспы обезьян

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Компания Moderna объявила в Twitter, что начала исследовать потенциальные вакцины, направленные против оспы обезьян. Число случаев заболевания недугом резко увеличилось за последние недели в Европе.

Компания напомнила, что в марте пообещала развивать к 2025 году программы, нацеленные на борьбу с патогенами, которые являются угрозой для здоровья населения.

"Поскольку оспа обезьян по определению ВОЗ имеет глобальное значение для общественного здоровья, мы исследуем потенциальные вакцины против оспы обезьян на доклиническом уровне", - сообщили в Moderna.

Тем временем за последние сутки случаи заражения оспой обезьян выявили в Чехии. Заболевший недавно посещал музыкальный фестиваль в бельгийском Антверпене, передает Seznam Zprávy.

Также случай зафиксировали в Словении. Пациент недавно вернулся из путешествия на Канарские острова, передает Dnevnik.

Еще один случай обнаружили в ОАЭ. Это 29-летняя женщина, прибывшая из Западной Африки, передает WAM.

Ранее о случаях заболевания оспой обезьян сообщили в США, Канаде, Великобритании, Дании, Швеции и других странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1970901-kompaniya-moderna-nachala-issledovaniya-vaktsin-protiv-ospy-obezyan/