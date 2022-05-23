В Дании, Австрии и Шотландии подтвердились случаи заражения оспой обезьян

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Шотландия, Дания, Германия и еще ряд стран сообщили о случаях заражения оспой обезьян. Кроме того, некоторые страны сообщают о возможных, но пока еще не подтвержденных случаях.

Власти Шотландии сообщили о первом зафиксированном случае заболевания оспой обезьян, передает РИА Новости.

"Оспа обезьян была подтверждена у одного человека в Шотландии. Он получает уход и лечение, соответствующие его состоянию, ведется отслеживание контактов", – говорится в сообщении региональной службы здравоохранения.

В Дании соответствующий диагноз поставили мужчине, вернувшемуся из поездки на остров Гран-Канария. Сообщается, что он находится дома на изоляции, а власти выясняют, с кем пациент контактировал.

"В целом, датчанам не о чем беспокоиться, но мы прекрасно осведомлены о вспышке, поскольку впервые наблюдаем более широкое распространение болезни за пределами Африки. Поэтому мы не можем заранее предсказать, сколько человек может быть заражено", – сообщила представительница датского института сывороток Тюре Гроув Краузе.

Кроме того, первый случай заражения оспой обезьян выявили и в Австрии. По данным издания, 35-летнего мужчину в Вене госпитализировали с температурой и пустулами на лице (первичные элементы сыпи, возникающие на коже из-за гнойного процесса).

Также издание сообщает, что в некоторых странах, таких как Аргентина, Турция и Греция, сообщается о возможных случаях заражения оспой обезьян, но официального подтверждения такой информации нет.

Напомним, сегодня в Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что в нашей стране пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1970648-v-danii-avstrii-i-shotlandii-podtverdilis-sluchai-zarazheniya-ospoy-obezyan/