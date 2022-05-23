Минздрав: В Казахстане нет ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян

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В Министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что на сегодняшний день в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как сообщила главный санитарный врач РК – вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, в Казахстане принимаются меры для недопущения завоза инфекции.

"В местах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль. Проводятся мероприятия по выявлению (предупреждению завоза) на государственной границе больного с подозрением на особо опасные заболевания с помощью дистанционной термометрии", – отметила Есмагамбетова.

Сообщается, что оспа обезьян (monkeypoxes – MPXV) – это редкое инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы (покраснения).

Инкубационный период составляет от 5 до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением.

Продолжительность болезни – 2-3 недели, характерно спонтанное излечение.

Как отметили в ведомстве, основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки).

Инфицирование также может произойти при контакте с кровью зараженного или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.

"Оспа обезьян на сегодня распространена в странах Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан).

Количество случаев заболевания в Африке стремительно растет, начиная с 2016 года, по официальным источникам заболеваемость увеличилась в 20 раз. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго", – рассказали представители министерства.

20 мая 2022 года ВОЗ сообщила, что в Конго зафиксировано 1,2 тысячи случаев обезьяньей оспы с начала года.

"По предварительным данным ВОЗ, в мире за пределами Африканского континента зарегистрировано 110 случаев в 14 странах мира (Испания, Португалия, Великобритания, Бельгия, Канада , Германия, Италия, Австралия, Нидерланды, США , Израиль, Франция, Швейцария , Швеция)", – добавили в ведомстве.

Главный санврач РК дала следующие рекомендации для выезжающих в зарубежные страны в связи с началом летних каникул и сезона отпусков:

воздержаться от посещения (особенно с детьми) стран Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан), где зарегистрированы вспышки оспы обезьян;

в случае выезда в зарубежные страны исключить контакты с дикими животными (приматами, грызунами), избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли, употреблять в пищу только тщательно термически обработанное мясо (продукты);

при посещении мест массового скопления людей пользуйтесь мерами личной профилактики (дистанцирование, маски, антисептики), соблюдайте гигиену рук;

если по возвращении из поездок в течение 3 недель почувствовали недомогание, температуру, сыпь (покраснения, пузырьки и другое) – срочно обратитесь в ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о вашем пребывании за рубежом.

Напомним, что ранее несколько стран Европы подтвердили случаи заражения человека оспой обезьян, а позже аналогичные сообщения поступили из США, Канады и еще ряда стран.

Сообщалось, что ВОЗ собирает группу ведущих экспертов на экстренное совещание для обсуждения вспышки заболевания.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что Бельгия первой в мире ввела 21-дневный карантин для тех, кто заболел оспой обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1970632-v-kazahstane-net-zarazhennyh-ospoy-obezyan-soobschil-minzdrav/