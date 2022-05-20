СМИ: ВОЗ созовет срочную встречу экспертов из-за оспы обезьян

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Британские СМИ сообщают об обеспокоенности ВОЗ ростом числа случаев заболевания оспой обезьян. Всемирная организация здравоохранения собирает группу ведущих экспертов на экстренное совещание для обсуждения вспышки.

По данным издание The Telegraph, глава британского Минздрава Саджид Джавид сообщил о росте числа выявленных случаев данной болезни. Министры намерены предпринимать необходимые меры.

Тем временем ВОЗ планирует собрать чрезвычайную встречу экспертов из-за оспы обезьян, на которой обсудят способы передачи заболевания, ситуацию с вакцинами, а также распространенность болезни среди представителей ЛГБТ-сообщества мужского пола.

Издание пишет, что в качестве профилактики по распространению инфекции используется оспенная вакцина, а также отслеживание контактов.

Отмечается, что случаи заболевания обезьяньей оспой также были выявлены в Европе, Северной Америке и Австралии.

По словам специалистов, обезьянья оспа наиболее распространена в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в этот район.

Напомним, что ранее о случаях заражения обезьяньей оспой сообщали во Франции, Италии, Испании и Португалии.

Позже появилась информация о выявлении зараженных в США, Канаде и Австралии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1970348-smi-voz-sozovet-srochnuyu-vstrechu-ekspertov-iz-za-ospy-obezyan/