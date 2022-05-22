ВОЗ подтвердила 92 случая заражения оспой обезьян

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Случаи заражения оспой обезьян выявили в 12 странах мира, в том числе в Европе и Северной Америке. ВОЗ подтвердила 92 случая инфекции в мире.

Специалисты выяснили, что распространяется западноафриканский подвид инфекции, сообщает РБК. По информации ученых, летальность данного подвида составляет 3,6 процента.

Отмечается, что данные о 92 подтвержденных случаях приведены на 21 мая 2022 года. Болезнь подозревается еще у 28 человек. Летальных исходов от оспы обезьян пока не фиксировали.

С 13 мая случаи подтвердились в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании и США.

Специалисты ВОЗ подчеркивают, что данное заболевание нетипично для этих стран и случаи заражения не связаны с поездками.

Отмечается, что в основном этот вид оспы выявляют у гомосексуальных мужчин.

Напомним, на днях СМИ сообщали о том, что ВОЗ созовет срочную встречу экспертов из-за оспы обезьян. Случаи заражения этой болезнь ранее выявили в разных уголках планеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1970451-voz-podtverdila-92-sluchaya-zarazheniya-ospoy-obezyan/