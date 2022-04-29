Алматинские врачи успешно провели четыре операции на желудке от ожирения

Врачи проводят операцию. Фото: пресс-служба ГКБ №7

Врачи Городской клинической больницы №7 провели четыре операции на желудке от ожирения в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКБ №7.

Одной из прооперированных пациенток 40 лет, она страдала ожирением. Вес женщины составил 103 кг, индекс массы тела – 42. Врачи провели лапароскопическое мини-гастрошунтирование. Операция прошла успешно.

"Оперативные вмешательства по лапароскопической бариатрии – современный хирургический способ коррекции избыточного веса и сопутствующих заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. С 2019 года операции, которые помогают снизить вес, успешно проводятся в нашей клинике. Это совместные операции заведующего отделением хирургии Городской клинической больницы №7 Мусы Сахипова и известного казахстанского хирурга Орала Оспанова с применением данных технологий", – рассказали в пресс-службе ГКБ №7.

По словам Мусы Сахипова, операция подбирается индивидуально в зависимости от возраста, обмена веществ и ряда сопутствующих заболеваний. В зависимости от сроков в послеоперационный период пациенты теряют от 15 до 80 кг избыточного веса.

Все операции выполняются на современном оборудовании, что позволяет пациентам быстро восстановиться.

Подобные операции, стоимость которых составляет 600 тыс. тенге, проводятся в плановом порядке и по показаниям в рамках ОСМС. Одноразовые расходные материалы для операции приобретаются пациентом по его выбору.

Как отмечают врачи, избыточный вес провоцирует развитие таких заболеваний, как атеросклероз, гипертония, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, желудочно-кишечные патологии, артриты, нарушения репродуктивной функции и другие. В тяжелых случаях, когда безоперационное лечение не помогает, медики прибегают к хирургическим вмешательствам.

На сегодняшний день излишняя масса тела признана эпидемией мирового масштаба. По данным НЦОЗ РК, свыше 20% населения Казахстана страдают ожирением.

Ранее сосудистый хирург Султан Илиев предупредил, что ожирение может стать причиной развития варикоза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1967444-almatinskie-vrachi-uspeshno-proveli-chetyre-operatsii-na-zheludke-ot-ozhireniya/