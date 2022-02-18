Половина медоборудования в Казахстане изношена, заявили в Минздраве

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Об изношенности половины имеющегося в медорганизациях оборудования стало известно после проведения Минздравом инвентаризации в 2021 году, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 2021 году главой государства Министерству здравоохранения было поручено провести инвентаризацию имеющего медицинского оборудования в стране.

Министерством здравоохранения впервые проведена масштабная инвентаризация. По ее итогам уровень оснащенности организаций здравоохранения составляет 83% (2020 год – 76,9%), износ медицинской техники составляет 49% (2020 год – 51,2%)", - заявил вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев.

Спикер также сообщил, что для решения указанных проблем планируется осуществить централизацию закупа медицинской техники на базе ТОО "СК-Фармация".

Напомним, сегодня в Минздраве также объяснили рост цен на лекарства в Казахстане. Кроме того, сообщалось, что казахстанцы смогут получить вторую дозу вакцины Pfizer в нашей стране бесплатно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1956804-polovina-medoborudovaniya-v-kazahstane-iznoshena-zayavili-v-minzdrave/