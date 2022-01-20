Онкопациентам в Алматы проводят операции с помощью новейшего оборудования с разрешением 4К

Операция с помощью хирургической видеосистемы ультравысокого разрешения 4К. Фото: пресс-служба АОЦ

В Алматинском онкологическом центре запустили проведение операций онкологическим пациентам с помощью хирургической видеосистемы ультравысокого разрешения 4К, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АОЦ.

На сегодняшний день выполнены уже несколько операций при раке желудка, толстой кишки, почки.

"Это оборудование позволяет в ходе операции получить видеовизуализацию оперативного поля максимально высокой четкости, которая лучше, чем при открытых операциях. В результате мы можем рассмотреть каждую деталь, изображения выглядят физически больше, видны тонкие структуры тканей с высокой точностью. Благодаря этому обзор операционного поля улучшается, и вмешательство становится безопаснее. Во время проведения операции на коже пациента делается лишь несколько проколов, что несомненно менее травматичны для пациента, сокращается срок послеооперационного восстановления, снижается риск послеоперационных осложнений и реабилитация проходит быстрее", – рассказал онкохирург Нурлан Балтаев.

Первым пациентом, которому была проведена операция с помощью данного оборудования, стал мужчина с диагнозом злокачественная опухоль желудка. Выполнена операция – лапароскопическая гастрэктомия. Операция длилась около полутора часов. Несмотря на то, что операция была достаточно сложной и обширной, пациента уже на второй день активизировали, подняли, и он начал передвигаться самостоятельно.

Хирургическая видеосистема ультравысокого разрешения 4К была приобретена акиматом города в декабре 2021 года.

В АОЦ отметили, что для проведения операции на данном оборудовании в Центре имеются обученные высококвалифицированные врачи, которые прошли обучение согласно мировым стандартам в Германии и Южной Корее.

Ранее онкологи в Алматы провели сложную операцию и спасли жизнь женщине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1952159-onkopatsientam-v-almaty-provodyat-operatsii-s-pomoschyu-noveyshego-oborudovaniya-s-razresheniem-4k/