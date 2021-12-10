Онкологи в Алматы провели сложную операцию и спасли жизнь женщине

Хирурги на операции. Фото: пресс-служба АОЦ

В Алматинском онкологическом центре врачи провели операцию 56-летней женщине с тяжелым диагнозом "Карцинома восходящей ободочной кишки III степени, с прорастанием в печень, нисходящий отдел двенадцатиперстной кишки, паранефральную жировую клетчатку. Тромбоз вены илеоколика", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АОЦ.

"При обследовании у пациентки также было выявлено осложнение: распад опухоли. Прикрытая перфорация ободочной кишки. Токсико-анемический синдром. Анемия тяжелой степени. Женщина испытывала сильнейшие боли", – рассказал хирург-онколог Центра Нурлан Балтаев.

Онкологами центра проведена сложная уникальная операция: лапаротомия, расширенно–комбинированная гемиколэктомия справа с гастропанкреатодуаденальной резекцией, резекция VI сегмента печени, резекция паранефральной жировой клетчатки справа, тромбэктомия вены илеоколика, лимфодиссекция.

Операция длилась четыре часа и прошла успешно.

В пресс-службе сообщили, что послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка выписана на 14 сутки в удовлетворительном состоянии.

Ранее алматинские врачи спасли мужчине ногу от ампутации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1946352-onkologi-v-almaty-proveli-slozhnuyu-operatsiyu-i-spasli-zhizn-zhenschine/