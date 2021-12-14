Исполняющий обязанности главы облздрава ЗКО озвучил размер своей зарплаты

Арман Калибеков. Фото: РСК ЗКО

Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Арман Калибеков озвучил размер своей заработной платы. Также он отметил, что некоторые медицинские специалисты получают больше него, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Калибеков был назначен исполняющим обязанности главы облздрава в декабре 2020 года. Вот уже почти год госслужащий находится в этом статусе.

"Я на руки получаю около 440 тысяч тенге. Это зарплата на уровне заместителя руководителя управления здравоохранения.

Средняя заработная плата врачей в Западно-Казахстанской области - от 300 до 500 тысяч тенге. Но есть специалисты, которые получают больше. Это нейрохирурги, кардиохирурги.

К тому же существуют дополнительные выплаты за дежурства. В итоге зарплата врачей может доходить до миллиона тенге. Средние медицинские работники получают около 220 тысяч тенге", - сообщил Арман Калибеков.

Главный медик региона отметил, что в этом году бюджет сферы здравоохранения составил более 82 миллиардов тенге.

Напомним, Арман Калибеков назначен на должность вместо осужденного за взятку Болатбека Каюпова, который был приговорен к 4,5 годам колонии. При этом бывший чиновник себя виновным не признал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1946899-ispolnyayuschiy-obyazannosti-glavy-oblzdrava-zko-ozvuchil-razmer-svoey-zarplaty/