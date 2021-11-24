Сагинтаев заявил о трехкратном росте заболеваемости ОРВИ в Алматы

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал во время прямого эфира в программе "Акимат Live" о том, что заболеваемость ОРВИ в этом году выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть случаи заболевания гриппом, но больше тревожит ОРВИ. Если сравнить с прошлым годом, в этот период у нас заболеваемость в три раза больше, чем в прошлогодний период. Из общего числа заболевших 60% - это дети.

Необходимо все меры предосторожности принимать. Погода какая - несколько дней снег, холода, потом опять теплеет. Мы сами налегке ходим, уже на носу декабрь. Солнце не так греет, как летом. Потому лучше беречь себя, тепло одеваться, на холоде меньше находиться", -заявил Сагинтаев.

По словам акима, в городе прошла кампания вакцинации от гриппа, было получено порядка 124 тысяч вакцин.

"Сейчас мы запросили, чтобы Минздрав выделил 40 тысяч доз. В кратчайшее время все желающие смогут привиться бесплатно", - заключил аким.

Также он призвал горожан ревакцинироваться от коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1943785-sagintaev-zayavil-o-trehkratnom-roste-zabolevaemosti-orvi-v-almaty/