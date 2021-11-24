"Коронавирус будет с нами всегда": аким Алматы призвал горожан ревакцинироваться

Бакытжан Сагинтаев. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира в программе "Акимат Live" призвал алматинцев ревакцинироваться от коронавируса, отметив, что COVID будет всегда, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нам не стоит ждать ухудшения ситуации, лучше вовремя ревакцинироваться и защитить себя. Призываю вас вакцинироваться и ревакцинироваться, это новая жизнь. Мы от этого не убежим, коронавирус будет с нами всегда.

За два года всякое говорили - солнце появится - он исчезнет или холода придут - исчезнет или временно он. Но коронавирус никуда не исчезает, он мутирует и нас сопровождает. Если мы не будем защищать себя, то будем в таком же темпе жить и терять родных и близких", - отметил аким.

Аким Алматы подчеркнул, что необходимо наращивать темпы вакцинации, так как пандемия еще не окончена. Он добавил, что ситуация с коронавирусом как в городе, так и в стране, и во всем мире то улучшается, то ухудшается. Однако благодаря алматинским эпидемиологам, вирусологам, врачам и медперсоналу, в Алматы удалось направить заболеваемость на спад. При этом каждый житель города должен помочь в формировании коллективного иммунитета за счет вакцинации.

Только за прошедшие сутки более 2100 горожан получили первый компонент вакцины. К вакцинации от КВИ с середины ноября активно присоединились и ранее невакцинировавшиеся группы населения. На сегодняшний день препаратом производства Pfizer вакцинированы 8496 человек, в том числе беременные - 529, кормящие - 2026 и дети - 5941.

С 22 ноября началась ревакцинация. Пока третьи дозы вакцины от КВИ получают медработники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет и другие. Всего на сегодняшний день ревакцинированы 315 человек. Второй этап ревакцинации для остальных алматинцев начнется с января 2022 года.

Несмотря на то что пиковый уровень заболеваемости коронавирусом в Алматы уже пройден, в мегаполисе продолжают фиксироваться новые случаи заражения. За прошедшие сутки зарегистрировано 123 случая коронавирусной инфекции. В инфекционных стационарах находятся 458 человек, из которых 24 ребенка. В реанимациях борется за жизнь 51 пациент.

Напомним, одним из первых в Алматы ревакцинацию от коронавируса прошел глава УОЗ города Нариман Табынбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943784-koronavirus-budet-s-nami-vsegda-akim-almaty-prizval-gorozhan-revaktsinirovatsya/